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Чемпионат Испании. Ла Лига

По конспектам Карпина: Хави объяснил осечку «Барселоны»

16 Апреля 2023 • 20:05 Комментировать (1)
Хетафе
0:0
Барселона
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«Барселона» в воскресенье не смогла переиграть «Хетафе» - матч чемпионата Испании завершился вничью со счётом 0:0. В послематчевом комментарии главный тренер каталонской команды Хави попробовал объяснить неудачный результат. 

«На нас повлияло состояние травы. Вчера мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали за проблему на таком покрытии. На таком покрытии играть очень сложно – мяч застревает. Это плохо сказывается на качестве футбола», - сказал Хави журналистам.

Как тут не вспомнить, что в начале недели на газон сетовал тренер «Ростова» Валерий Карпин. После ничьей с «Оренбургом» тренер говорил, что его команде нужно было время, чтобы привыкнуть к искусственному покрытию.

Напомним, что «Барселона» не забила в трёх матчах подряд впервые за 15 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Валерий Карпин Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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NOBODY
16 Апреля 2023 в 20:52
мда...нет бы сказать - мы просто кривоногие, нет, блин, нашел причину...поле у них не то было, и мяч не слишком круглый....а Хетафе то играл на другом поле в это время....
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