Фати провёл сотый матч за «Барселону»

В двадцать девятом туре чемпионата Испании каталонская «Барселона» не сумела обыграть на выезде «Хетафе», чуть омрачив праздник Ансу Фати - тот провел сотый матч за клуб, выйдя на замену во второй половине встречи. Речь идет о матчах во всех турнирах, в которых Фати выступал за «Барселону».

Он дебютировал в составе команды 25 августа 2019 года, это было в игре против «Бетиса». В истории клуба лишь двое игроков добрались до показателя в сто матчей в еще более раннем возрасте, нежели Ансу Фати - это Боян Кркич, а также Педри, который провел свой сотый матч за клуб совсем недавно, в январе.