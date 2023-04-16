«Барселона» впервые за 15 лет не забила в трёх матчах подряд

У «Барселоны» наметились проблемы в линии атаки. В трёх последних матчах команда Хави не смогла забить. Сначала было поражение от «Реала» со счётом 0:4 в Кубке Испании, а затем – нулевые ничьи с «Жироной» и «Хетафе» в Ла Лиге.

Как сообщает в социальных сетях журналист Педро Мартин, «Барселона» не забила в трёх подряд матчах впервые с апреля 2008 года.

Прервать «сухую» серию «Барселона» постарается в воскресенье, 23 апреля. В этот день команда Хави будет играть против «Атлетико» на своём поле.

«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая второй «Реал» на 11 очков. Впереди ещё девять туров.