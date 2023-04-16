«Барселона» снова без голов: после «Жироны» и «Реала» команду Хави притормозил «Хетафе»

«Барселона» и «Хетафе» сошлись в рамках чемпионата Испании. Матч 29-го тура Ла Лиги состоялся 16 апреля на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес».

Вот уже три матча кряду не может забить «Барселона», демонстрируя посредственную игру в атаке. Против «Хетафе» Хави решил задействовать побольше защитников: Бальде передвинули в атаку, фланги обороны закрыли Альба и Роберто. Правда, такая схема продержалась всего 15 минут: на ровном месте получил травму как раз Роберто, а заменил его Эрик Гарсия, передвинувший на фланг Араухо.

Ну а первый момент на пару создали Майораль и Мунир. Экс-форвард «Реала» набросил на экс-нападающего «Барселоны», а тот из пределов штрафной площади крутил под штангу, но немного не попал. Каталонцы же долго готовили ответ, но в итоге придумали очень звонкую атаку. Ужасающий обрез Альдерете вывел Рафинью на рандеву с голкипером. Бразилец хорошим ударом пальнул мимо голкипера, но попал в штангу. На добивание набежал Бальде, в касание пробил, но попал в ту же (!) штангу.

Вот и все значимые события за первый тайм: по одной интересной атаке, по одному удару в створ и всё. Вторую половину встреча «Барса» начала активнее: Альба скинул мяч на угол вратарской, Кесси пробил мощно в ближний угол, но тут и Сория спас «Хетафе», и спорный офсайд был зафиксирован в итоге.

Альба продолжил опасные подключения, его частенько теряли из виду защитники «Хетафе». В ходе очередного забега вырезал он неплохой кросс в центр штрафной площади, головой пробил Роберт Левандовски, но подрезал мяч поляк немного мимо створа. Ближе к концу матча «Хетафе» стал закрываться, «Барселона» перешла на сумбурный навал. Так случился момент Рафиньи, подобравшего мяч метрах в 22-х от ворот. Под штангу закрутил бразилец, но Давид Сория ситуацию контролировал и угрозу отвёл.

Были опасные подходы Фати, бодрый удар Гави, прошедший рядом со створом, было неприятное давление, но «Хетафе» без ощутимых надрывов сдержал натиск «Барселоны». Каталонцы снова не смогли забить, опять не смогли победить. А в концовке могли и проиграть: Араухо подстроил фланговый прострел специально для Майораля, но Борха промахнулся из убойной позиции. О возрождении чемпионской интриги, наверное, пока говорить не приходится, но команда Хави поймала серьёзный кризис.