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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» снова без голов: после «Жироны» и «Реала» команду Хави притормозил «Хетафе»

16 Апреля 2023 • 19:09 Комментировать (6)
Хетафе
0:0
Барселона
окончен
«Барселона» и «Хетафе» сошлись в рамках чемпионата Испании. Матч 29-го тура Ла Лиги состоялся 16 апреля на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес».
Протокол игры  
Хетафе0:0Барселона
Сория ДавидДьене ДаконамДуарте ДомингушАльдерете Омар  42'Дамиан Суарес  57' 83' (Вильяр Гонсало ( 83') Иглесиас Хуан 67' (Порту Кристиан ( 67') Максимович Неманья 76' (Аленья Карлес ( 76') Милья ЛуисМунир Эль-Хаддади 76' (Альгобия Анхель ( 76') Майораль БорхаУнал Энес 83' (Альварес Гастон ( 83')
Запасные: Амави ЖорданАнхилери ФабрисиоЛатаса ХуанКасилья КикоСеоане ХаймеМитрович СтефанКонде Диего
Тер Штеген Марк-АндреРоберто Серхи 18' (Гарсия Эрик ( 18') Араухо РональдКунде ЖюльАльба Жорди 68' (Фати Ансу ( 68') Кесси Франк 68' (Торрес Ферран ( 68') Бускетс СерхиоГави  2'Рафинья Диас 88' (Торре Пабло ( 88') Левандовски РобертБальде Алехандро
Запасные: Пенья ИньякиAleix GarridoАлонсо МаркосТенас Арнау
16 апреля. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

Вот уже три матча кряду не может забить «Барселона», демонстрируя посредственную игру в атаке. Против «Хетафе» Хави решил задействовать побольше защитников: Бальде передвинули в атаку, фланги обороны закрыли Альба и Роберто. Правда, такая схема продержалась всего 15 минут: на ровном месте получил травму как раз Роберто, а заменил его Эрик Гарсия, передвинувший на фланг Араухо.

Ну а первый момент на пару создали Майораль и Мунир. Экс-форвард «Реала» набросил на экс-нападающего «Барселоны», а тот из пределов штрафной площади крутил под штангу, но немного не попал. Каталонцы же долго готовили ответ, но в итоге придумали очень звонкую атаку. Ужасающий обрез Альдерете вывел Рафинью на рандеву с голкипером. Бразилец хорошим ударом пальнул мимо голкипера, но попал в штангу. На добивание набежал Бальде, в касание пробил, но попал в ту же (!) штангу.

Вот и все значимые события за первый тайм: по одной интересной атаке, по одному удару в створ и всё. Вторую половину встреча «Барса» начала активнее: Альба скинул мяч на угол вратарской, Кесси пробил мощно в ближний угол, но тут и Сория спас «Хетафе», и спорный офсайд был зафиксирован в итоге.

Альба продолжил опасные подключения, его частенько теряли из виду защитники «Хетафе». В ходе очередного забега вырезал он неплохой кросс в центр штрафной площади, головой пробил Роберт Левандовски, но подрезал мяч поляк немного мимо створа. Ближе к концу матча «Хетафе» стал закрываться, «Барселона» перешла на сумбурный навал. Так случился момент Рафиньи, подобравшего мяч метрах в 22-х от ворот. Под штангу закрутил бразилец, но Давид Сория ситуацию контролировал и угрозу отвёл.

Были опасные подходы Фати, бодрый удар Гави, прошедший рядом со створом, было неприятное давление, но «Хетафе» без ощутимых надрывов сдержал натиск «Барселоны». Каталонцы снова не смогли забить, опять не смогли победить. А в концовке могли и проиграть: Араухо подстроил фланговый прострел специально для Майораля, но Борха промахнулся из убойной позиции. О возрождении чемпионской интриги, наверное, пока говорить не приходится, но команда Хави поймала серьёзный кризис.

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Барселона Хетафе
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Шарипов Тахир
16 Апреля 2023 в 19:26
Даже в таком очень удобном для себя чемпионате, где у Барселоны есть один достойный соперник в лице Реала Мадрид, эта команда уже три игры не может забить ни одного гола. Что это как ни Полное Отсутствие желания играть и Полное Отсутствие мотивированности игроков. А за эти два компонента отвечает тренер команды. Судя по последним играм возникает простой вопрос - А есть ли у Барселоны тренер?!!!
pol-black
16 Апреля 2023 в 19:26
при куче моментов очень плохая реализация. в атаке нужны изменения. Лёва стух, а Фати с Торресом так и не дотягивают до нужного уровня игры. без де Йонга и Педри, да и Дембеле атака Барсы напоминает атаку команды из середины таблицы.
Sergey999
16 Апреля 2023 в 19:31
У Реала с реализацией не лучше. Последние 2 матча чемпионата тому подтверждение.
Артур Измаилов
16 Апреля 2023 в 19:23
во бревнолона )))
ингерман
16 Апреля 2023 в 19:14
ай скора вернеца шмеци-гном ни валнуйтися.. А-ха-ха-ха! )))
Артур Измаилов
16 Апреля 2023 в 19:24
карлик может и не дойти до бревнолоны, с пути может сбится в арабские страны за баблом
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