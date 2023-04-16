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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» - о «Реале»: «Клуб, которому исторически помогали судьи, оказался жертвой, это бред»

16 Апреля 2023 • 18:59 Комментировать (3)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с группой фанатов клуба. Он заверил их, что «сине-гранатовые» невиновны в так называемом «деле Негрейры».

«У них ничего нет против нас. Ситуация преувеличена. Один из людей [Негрейра] в этих компаниях был вице-президентом технического комитета судей. Но он не имел возможности влиять на что-то, потому что не назначал судей», - сказал Лапорта.

Ранее «Барселона» сообщала, что переводила деньги за отчёты о судействе.

Также Лапорта «уколол» «Реал», который ранее выразил обеспокоенность и решил участвовать в этом деле.

«Клуб, которому исторически помогали судьи, оказался жертвой. Это бред», - сказал Лапорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Дело Негрейры
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Комментарии (3)
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Артур Измаилов
16 Апреля 2023 в 19:21
И это говорит не какой то там рядовой барсаглор-школотрон из ЕФ, а сам прИЗИКдент туфталоны ))) вот урррод , обиженный по жизни ))
сами в грязи и коррупции во весь рост, а обвиняют других
Sergey999
16 Апреля 2023 в 19:18
Что он там курит???
pol-black
16 Апреля 2023 в 19:31
не лез бы Перес в это дело, и Лапорта бы в его адрес ничего не говорил.
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