Президент «Барселоны» - о «Реале»: «Клуб, которому исторически помогали судьи, оказался жертвой, это бред»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с группой фанатов клуба. Он заверил их, что «сине-гранатовые» невиновны в так называемом «деле Негрейры».

«У них ничего нет против нас. Ситуация преувеличена. Один из людей [Негрейра] в этих компаниях был вице-президентом технического комитета судей. Но он не имел возможности влиять на что-то, потому что не назначал судей», - сказал Лапорта.

Ранее «Барселона» сообщала, что переводила деньги за отчёты о судействе.

Также Лапорта «уколол» «Реал», который ранее выразил обеспокоенность и решил участвовать в этом деле.

«Клуб, которому исторически помогали судьи, оказался жертвой. Это бред», - сказал Лапорта.