Защитник «Барселоны» травмировался в матче с «Хетафе»

В воскресенье «Барселона» проводит гостевой матч чемпионата Испании против «Хетафе». Защитник каталонцев Серхи Роберто не провёл на поле и половины тайма – уже на 18-й минуте его пришлось менять из-за травмы. В срочном порядке на поле вышел Эрик Гарсия.

Судя по всему, 31-летний Серхи Роберто ощутил боль в задней поверхности. Наверняка в ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование. После игры о состоянии Роберто что-то должен сказать главный тренер «Барселоны» Хави. Следите за новостями.

А за матчем между «Хетафе» и «Барселоной» можно следить в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.