Игроки «Барселоны» добрались до Мадрида на поезде

В очередном туре испанского чемпионата «Барселона» сражается на выезде с «Хетафе», и лидеры турнирной таблицы решили внести свой вклад в борьбу за экологию - они отправились в Мадрид на поезде, а не на более привычном для относительно недалеких трансферов автобусе.

Все дело в том, что Испания - одна из стран, в которых развито высокоскоростное железнодорожное сообщение, так что поезд - не только экологический, но и быстрый вид транспорта. А власти всячески поощряют пользование им.

Следить за событиями матча испанского чемпионата между «Хетафе» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.