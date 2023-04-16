«Жирона» не испытала проблем в матче с «Эльче»

В 29-м туре Ла Лиги «Жирона» принимала «Эльче», который через несколько матчей официально оформит вылет во второй дивизион. Аутсайдеры не смогли ничем удивить и потерпели четвертое поражение подряд, пропустив два безответных гола. Валентин Кастельянос метко пробил на 45-й минуте, а Ориоль Ромеу удвоил перевес в середине второго тайма.

«Жирона» поднялась на девятое место.