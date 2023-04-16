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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» не испытала проблем в матче с «Эльче»

16 Апреля 2023 • 16:57 Комментировать
Жирона
2:0
Эльче
окончен

В 29-м туре Ла Лиги «Жирона» принимала «Эльче», который через несколько матчей официально оформит вылет во второй дивизион. Аутсайдеры не смогли ничем удивить и потерпели четвертое поражение подряд, пропустив два безответных гола. Валентин Кастельянос метко пробил на 45-й минуте, а Ориоль Ромеу удвоил перевес в середине второго тайма.

«Жирона» поднялась на девятое место.

Протокол игры  
Жирона2:0Эльче
(1:0) Кастельянос Валентин45'  
(2:0) Ромеу Ориоль70'  
Гассанига ПаулоМартинес АрнауБуэно Сантьяго  42'Хуанпе ХуанЭрнандес Хави V 58' (Гутьеррес Мигель ( 58') Ромеу Ориоль  47'Цыганков ВикторМартин Иван 77' (Стуани Кристиан ( 77') Гарсия Борха I 14' (Гарсия Алеш ( 14') Вилья Тони 58' (Фернандес Валери ( 58') Кастельянос Валентин  17' 77' (Коуто Ян ( 77')
Запасные: Хуан Карлос МартинФуйдиас ТониАртеро РикардБернардо ЭспиносаРикельме Родриго
Вернер АксельПаласиос Элибельтон 46' (Кольядо Алекс ( 46') Маскарель ОмарБигас ПедроКлерк КарлосНванкво ДжонГумбау Херард  74'Моренте Тете 78' (Понсе Эсекель ( 78'  90') Гутьеррес Хосе 46' (Лирола Поль ( 46') Милья Пере  22' 78' (Фернандес Николас ( 78') Бое Лукас  57' 77' (Нтекья Ранди ( 77')
Запасные: Бланко ЛаутароШейх ПапРоко ЭнсоФернандес ХосанJesus LopezВерду ГонсалоМагальян Лисандро
16 апреля. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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