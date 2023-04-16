«Жирона» не испытала проблем в матче с «Эльче»

В 29-м туре Ла Лиги «Жирона» принимала «Эльче», который через несколько матчей официально оформит вылет во второй дивизион. Аутсайдеры не смогли ничем удивить и потерпели четвертое поражение подряд, пропустив два безответных гола. Валентин Кастельянос метко пробил на 45-й минуте, а Ориоль Ромеу удвоил перевес в середине второго тайма.
«Жирона» поднялась на девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Кастельянос Валентин45'
|(2:0) Ромеу Ориоль70'
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Буэно Сантьяго• 42'Хуанпе Хуан•Эрнандес Хави V58' (Гутьеррес Мигель (58') •Ромеу Ориоль• 47'Цыганков Виктор•Мартин Иван77' (Стуани Кристиан (77') •Гарсия Борха I14' (Гарсия Алеш (14') •Вилья Тони58' (Фернандес Валери (58') •Кастельянос Валентин 17'77' (Коуто Ян (77')
Вернер Аксель•Паласиос Элибельтон46' (Кольядо Алекс (46') •Маскарель Омар•Бигас Педро•Клерк Карлос•Нванкво Джон•Гумбау Херард• 74'Моренте Тете78' (Понсе Эсекель (78') • 90'Гутьеррес Хосе46' (Лирола Поль (46') •Милья Пере 22'78' (Фернандес Николас (78') •Бое Лукас 57'77' (Нтекья Ранди (77')
16 апреля. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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