«Барселона» объявила состав на игру с «Хетафе»

В матче двадцать девятого тура испанского чемпионата лидирующая в турнирной таблице первенства «Барселона» встретится на выезде с «Хетафе». Накануне игры наставник испанского суперклуба Хави Эрнандес объявил стартовый состав своей команды.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Левандовски, Жорди Альба, Кесси, Серхи Роберто, Рафинья, Кунде, Бальде, Гави.

Запасные: Фати, Ферран Торрес, Иньяки Пенья, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Пабло Торре, Арнау Тенас, Аларкон, Гарридо.

Следить за событиями матча Ла Лиги между «Хетафе» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.