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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на игру с «Хетафе»

16 Апреля 2023 • 15:58 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
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Через 0 ч. 7 мин.

В матче двадцать девятого тура испанского чемпионата лидирующая в турнирной таблице первенства «Барселона» встретится на выезде с «Хетафе». Накануне игры наставник испанского суперклуба Хави Эрнандес объявил стартовый состав своей команды.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Левандовски, Жорди Альба, Кесси, Серхи Роберто, Рафинья, Кунде, Бальде, Гави.

Запасные: Фати, Ферран Торрес, Иньяки Пенья, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Пабло Торре, Арнау Тенас, Аларкон, Гарридо.

Следить за событиями матча Ла Лиги между «Хетафе» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Барселона Хетафе
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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