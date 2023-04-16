Кроос останется в «Реале» - известен срок контракта

Всё идёт к тому, что в обозримом будущем «Реал» объявит о пролонгации трудового договора с полузащитником Тони Кроосом. Как сообщает Marca, новое соглашение немецкого футболиста будет рассчитано до конца июня 2024 года.

Ранее Кроос неоднократно говорил о намерении завершить свою карьеру в «Реале». 33-летний немец выступает за мадридский клуб с лета 2014 года. С тех пор он провёл 405 матчей, в которых записал на свой счёт 27 голов и 88 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 18 апреля. Команда Карло Анчелотти будет играть против «Челси» на выезде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре «сливочные» победили со счётом 2:0.