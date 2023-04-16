«Реал» вынес решение по будущему Тчуамени

В мадридском «Реале» приняли решение относительно будущего полузащитника команды Орельена Тчуамени. Как стало известно журналистам AS, хоть в «королевском» клубе и не уверены во французе как в игроке основного состава, но при этом не станут с ним расставаться.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Орельену со стороны «Ливерпуля». Мерсисайдцы якобы готовы заплатить за полузащитника 80 миллионов евро.

Тчуамени выступает за мадридский гранд с лета 2022 года. Он был куплен у «Монако» за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 24 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.