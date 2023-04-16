Хави высказался о новом контракте с «Барселоной»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес дал комментарий по поводу своего нового контракта с «сине-гранатовыми».

«Я благодарен руководству «Барселоны» за признание моей работы. Мы постоянно поддерживаем связь, поэтому уверен, что никаких вопросов не возникнет. Но для начала нам нужно выиграть чемпионский титул в Ла Лиге, а уже затем обсуждать контракт», - передает слова специалиста газета Marca.

Срок действующего контракта 43-летнего специалиста с каталонским грандом рассчитан до середины 2024 года. Он занимает пост наставника «Барселоны» с ноября 2021 года.