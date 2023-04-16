Хави высказался о ближайшем матче «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес дал комментарий в преддверии поединка с «Хетафе» в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

«Соперник демонстрирует агрессивный футбол, благодаря которому набирает очки на своем поле. Нас определенно ждет сложный поединок», - передает слова специалиста газета Marca.

Матч между «Хетафе» и «Барселоной» состоится сегодня, 16 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают 16-е место, а «сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице.