Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави высказался о ближайшем матче «Барселоны»

16 Апреля 2023 • 12:29 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес дал комментарий в преддверии поединка с «Хетафе» в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

«Соперник демонстрирует агрессивный футбол, благодаря которому набирает очки на своем поле. Нас определенно ждет сложный поединок», - передает слова специалиста газета Marca.

Матч между «Хетафе» и «Барселоной» состоится сегодня, 16 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают 16-е место, а «сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.04.23 в 15:00
Жирона Жирона
Эльче Эльче
1.58 4.10 6.20
Видео
16.04.23 в 17:15
Хетафе Хетафе
Барселона Барселона
7.40 4.60 1.45
Видео
16.04.23 в 19:30
Атлетико М Атлетико М
Альмерия Альмерия
1.28 5.80 11.00
Видео
16.04.23 в 22:00
Валенсия Валенсия
Севилья Севилья
2.39 3.15 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
14:38 · Испания. Ла Лига
Фонтес заявил, что Месси хочет вернуться в «Барселону»
14:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включит топ-форварда в предложение по Фелишу
13:51 · Испания. Ла Лига
Кроос останется в «Реале» - известен срок контракта 1
13:41 · Италия. Серия А
Кесси стал трансферной целью итальянского топ-клуба
12:42 · Испания. Ла Лига
«Реал» вынес решение по будущему Тчуамени
12:36 · Испания. Ла Лига
Хави высказался о новом контракте с «Барселоной» 1
12:29 · Испания. Ла Лига
Хави высказался о ближайшем матче «Барселоны»
11:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» договорился с одним из лидеров о новом контракте
10:20 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на третьего игрока «Барселоны»
07:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал победу «Реала»
07:11 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Надеюсь, «Реал» отложил голы на матч с «Челси»
15 Апреля
22:51 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Альмерия»: прогноз на матч чемпионата Испании – 16 апреля 2023
21:30 · Испания. Ла Лига
«Кадис» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 2
21:29 · Испания. Ла Лига
«Бетис» без труда одолел «Эспаньол»
20:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил состав на игру с «Кадисом»
Все новости
Рекомендуем