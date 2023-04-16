«Атлетико» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Альмерии».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетико М - Альмерия
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Протокол игры
Облак Ян•Витсель Аксель•Хименес Хосе•Эрмосо Марио•Молина Науэль•Льоренте Маркос•Коке Хорхе•Де Пауль Родриго•Карраско Янник•Корреа Анхель•Гризманн Антуан
Мартинес Фернардо•Кайки•Эли Родриго•Бабич Срджан•Мендес Убулан•Сентельес Алехандро•Робертоне Лукас•Саму Гарсия•Мелеро Гонсало•Баптистао Лео•Суарес Луис III
16 апреля. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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