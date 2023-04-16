«Реал» договорился с одним из лидеров о новом контракте

Немецкий полузащитник Тони Кроос близок к пролонгации сотрудничества с мадридским «Реалом». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Как отметил инсайдер, переговорный процесс находится на финальной стадии. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает грядущим летом. 33-летний футболист защищает цвета «королевского» клуба с июля 2014 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Кроос провел 22 поединка. Полузащитник забил два гола, отдал пять результативных передач и получил одну желтую карточку.