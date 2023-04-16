Хетафе - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 29-м туре чемпионата Испании «Барселона» попытается вернуть себе отрыв в 13 очков от второго места. Для этого каталонцам нужно на выезде переиграть «Хетафе», который ведет отчаянную борьбу за выживание и лишь в прошлом туре прервал свою небольшую, но беспроигрышную серию. Конечно, «сине-гранатовые» должны побеждать в этом споре, а кто в итоге победит, посмотрим в 17:15 на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Казахстан», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.