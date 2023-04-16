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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал победу «Реала»

16 Апреля 2023 • 07:27 Комментировать

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который занимает пост главного тренера мадридского «Реала», высказался о победе над «Кадисом» в матче 29-го тура Ла Лиги. «Сливочные» выиграли со счетом 2:0.

«Это был полноценный матч. В первой половине нам не хватало успешных действий, однако затем команда прибавила и показала отличную игру. Мы смогли забить в самой сложной ситуации. Игроки показали энергию и хороший настрой», - передает слова тренера газета Marca.

«Реал» набрал 62 балла и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Анчелотти отстают от лидирующей «Барселоны» на десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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