Анчелотти прокомментировал победу «Реала»

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который занимает пост главного тренера мадридского «Реала», высказался о победе над «Кадисом» в матче 29-го тура Ла Лиги. «Сливочные» выиграли со счетом 2:0.

«Это был полноценный матч. В первой половине нам не хватало успешных действий, однако затем команда прибавила и показала отличную игру. Мы смогли забить в самой сложной ситуации. Игроки показали энергию и хороший настрой», - передает слова тренера газета Marca.

«Реал» набрал 62 балла и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Анчелотти отстают от лидирующей «Барселоны» на десять очков.