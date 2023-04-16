Куртуа: «Надеюсь, «Реал» отложил голы на матч с «Челси»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе над «Кадисом» в поединке 29-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «королевского» клуба.

«Реал» провел отличный поединок. Мы контролировали ситуацию и использовали свои моменты. Могли забить больше голов, но надеюсь, что отложили их на вторник. Стоит отметить игру их голкипера, именно он не позволил нам выиграть крупно. Это был хороший матч для нас, команда находится в отличной форме», - передает слова бельгийского вратаря газета Marca.

Следующий поединок «Реал» проведет против лондонского «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Лондоне 18 апреля.