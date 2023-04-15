«Реал» загубил огромное количество моментов, но Начо всё же спас победу над скромным «Кадисом»

Мадридский «Реал» и «Кадис» сошлись в рамках чемпионата Испании. Матч 29-го тура Ла Лиги состоялся 15 апреля на стадионе «Нуэво Мирандилья».

Посреди недели «Реал» ждёт ответный матч Лиги чемпионов против «Челси», но в этот уик-энд Папа Карло позволил себе минимальную ротацию. Из-за травм отсутствовали Винисиус и Тони Кроос, небольшой отдых получили Модрич, Алаба и Карвахаль. А так, Карим Бензема, Родриго, Чуамени и Феде Вальверде в строю. Асенсио и Себальос дополняют в роли ближайших резервистов.

«Реал» активнее начал гостевой матч, однако моментов не создавал. «Кадис» посмотрел на владение «королей» и кольнул шансом, какого и близко не было у мадридцев. Эспино подключился по левому краю и ему в ножку вложил мяч Собрино. Альфонсо в касание крутил мяч в дальний угол, технично вывернул стопу и мадридцев только штанга спасла от пропущенного гола. Прыжок Тибо Куртуа лишь сопроводил полёт мяча.

«Реал» ответил быстро. Взбодрился Бензема, разыгравший чёткую «стеночку» на дуге штрафной площади. В завершении атаки Карим бил «шведой», но не смог переиграть голкипера, тоже ногой отразившего мяч. Постепенно «Реал» наращивал давление, к концу тайма «Кадису» уже конкретно везло. Себальос замыкал прострел Родриго, но пробить толково не сумел. Через рикошет атаку завершал Карим Бензема, которому оставалось из убойной позиции попасть по пустым воротам. Но француз непонятным образом лупанул в перекладину.

Затем Родриго финтами раскрутил двух защитников, вывалился на рандеву с Хилем, примерился и пробил точно в голкипера, сократившего угол обстрела. Таким образом бразилец завершил первый тайм и начал второй. Теперь уже Милитао шикарной передачей вывел его на рандеву с голкипером, но и тут Родриго облажался. Бразилец бил низом, пытаясь пустить мяч под голкипером, но Хиль отразил ногами.

Звание главного антигероя матча (или главного транжиры) Родриго подтвердил после часа игрового времени. Прострел Вальверде находил бразильца на линии вратарской площади, перед ним был пустой угол, на плечах висел Мере, готовивший подкат. И вот только это влияние помешало Родриго попасть в абсолютно пустой угол ворот с трёх метров. Кстати, следом и сам Вальверде загубил похожий момент. С угла вратарской бил Феде, голкипер не успевал сместится уже, но уругваец банально не попал в створ.

Растранжирил «Реал» тонну моментов, но всё-таки забил. А добыл победу «королям» самый неочевидный голеадор – Начо. Чуамени сыграл в центр, Алекс Фернандес (младший брат Начо) не накрыл мадридского Фернандеса, и тот метров с 20 пальнул точно в «шестёрку» - 0:1. А следом и Асенсио разразился точным ударом: получил Марко пас от Вальверде, ворвался в штрафную площадь и по лекалам Начо уложил мяч точно в «шестёрку» - 0:2. Тонна загубленных моментов не сгубила «Реал», мадридцы добыли уверенную победу в матче против «Кадиса» и теперь могут переключаться на четвертьфинал Лиги чемпионов.