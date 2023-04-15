«Бетис» без труда одолел «Эспаньол»

В 29-м туре Ла Лиги «Бетис» принимал «Эспаньол», который в последнее время исключительно проигрывает всем соперникам подряд. Вот и сегодня каталонцы подали 13 угловых, по ударам не уступили севильцам, но остались без очков. В первом тайме за хозяев отличились Айосе Перес и Хуан Миранда. Сесар Монтес отыграл гол на 49-й минуте, но Вильям Карвалью вернул перевес «Бетиса» в два гола. На пятой компенсированной минуте каталонцы забили второй мяч, но его отменил ВАР.
Хозяева потеснили «Вильярреал» с пятого места, соперник делит 18-е место.
Протокол игры
|(1:0) Перес Айосе27'
|(2:0) Миранда Хуан34'
|49'Монтес Сесар (2:1)
|(3:1) Карвалью Вилльям69'
Силва Руи•Монтойя Мартин• 17'Луис Фелипе• 15'Гонсалес Эдгар•Миранда Хуан•Гидо Родригес•Гуардадо Андрес89' (Акуоку Поль (89') •Энрике Луис•Карвалью Вилльям81' (Хоакин Санчес (81') •Перес Айосе89' (Виллиан Жозе (89') •Иглесиас Борха63' (Родри Родриго (63')
Пачеко Фернандо•Санчес Рубен II79' (Пьер-Габриэль Ронаэль (79') •Монтес Сесар•Серхи Гомес•Кабрера Леандро• 64'Дардер Серхи79' (Баре Кейди (79') •Винисиус Соуза 38'79' (Гомес Даниэль (79') •Рибаудо Нико60' (Денис Суарес (60') •Брайтвайт Мартин•Хоселу Санмартин•Пуадо Хавьер68' (Педроса Адриа (68')
15 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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