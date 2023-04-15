«Бетис» без труда одолел «Эспаньол»

В 29-м туре Ла Лиги «Бетис» принимал «Эспаньол», который в последнее время исключительно проигрывает всем соперникам подряд. Вот и сегодня каталонцы подали 13 угловых, по ударам не уступили севильцам, но остались без очков. В первом тайме за хозяев отличились Айосе Перес и Хуан Миранда. Сесар Монтес отыграл гол на 49-й минуте, но Вильям Карвалью вернул перевес «Бетиса» в два гола. На пятой компенсированной минуте каталонцы забили второй мяч, но его отменил ВАР.

Хозяева потеснили «Вильярреал» с пятого места, соперник делит 18-е место.