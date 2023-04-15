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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» без труда одолел «Эспаньол»

15 Апреля 2023 • 21:29 Комментировать
Бетис
3:1
Эспаньол
окончен

В 29-м туре Ла Лиги «Бетис» принимал «Эспаньол», который в последнее время исключительно проигрывает всем соперникам подряд. Вот и сегодня каталонцы подали 13 угловых, по ударам не уступили севильцам, но остались без очков. В первом тайме за хозяев отличились Айосе Перес и Хуан Миранда. Сесар Монтес отыграл гол на 49-й минуте, но Вильям Карвалью вернул перевес «Бетиса» в два гола. На пятой компенсированной минуте каталонцы забили второй мяч, но его отменил ВАР.

Хозяева потеснили «Вильярреал» с пятого места, соперник делит 18-е место.

Протокол игры  
Бетис3:1Эспаньол
(1:0) Перес Айосе27'  
(2:0) Миранда Хуан34'  
  49'Монтес Сесар (2:1)
(3:1) Карвалью Вилльям69'  
Силва РуиМонтойя Мартин  17'Луис Фелипе  15'Гонсалес ЭдгарМиранда ХуанГидо РодригесГуардадо Андрес 89' (Акуоку Поль ( 89') Энрике ЛуисКарвалью Вилльям 81' (Хоакин Санчес ( 81') Перес Айосе 89' (Виллиан Жозе ( 89') Иглесиас Борха 63' (Родри Родриго ( 63')
Запасные: Круз ХуанМартин ДаниэльДельгадо ФрансискоГаррета ФеликсАбнерХуанми МигельБраво Клаудио
Пачеко ФернандоСанчес Рубен II 79' (Пьер-Габриэль Ронаэль ( 79') Монтес СесарСерхи ГомесКабрера Леандро  64'Дардер Серхи 79' (Баре Кейди ( 79') Винисиус Соуза  38' 79' (Гомес Даниэль ( 79') Рибаудо Нико 60' (Денис Суарес ( 60') Брайтвайт МартинХоселу СанмартинПуадо Хавьер 68' (Педроса Адриа ( 68')
Запасные: Фернандес Альваро IIIГрагера ХосеЛасо ХосеЭспозито ЭдуКеддари ВассимГарсия ЖоанJoan Puig
15 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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