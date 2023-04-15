«Реал» объявил состав на игру с «Кадисом»

В очередном, двадцать девятом туре испанского чемпионата мадридский «Реал» сразится в гостях с «Кадисом», эта игра состоится в субботу для того, чтобы «Реал» мог лучше подготовиться к ответному матчу Лиги чемпионов с «Челси». Накануне игры итальянский наставник клуба Карло Анчелотти объявил состав своего коллектива.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Бензема, Асенсио, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Себальос, Родриго, Рюдигер.

Следить за событиями игры между «Кадисом» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она уже доступна на нашем сайте, смотрите игру с нами!