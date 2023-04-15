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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил состав на игру с «Кадисом»

15 Апреля 2023 • 20:30 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
1 5.70 X 4.15 2 1.58
Через 0 ч. 46 мин.

В очередном, двадцать девятом туре испанского чемпионата мадридский «Реал» сразится в гостях с «Кадисом», эта игра состоится в субботу для того, чтобы «Реал» мог лучше подготовиться к ответному матчу Лиги чемпионов с «Челси». Накануне игры итальянский наставник клуба Карло Анчелотти объявил состав своего коллектива.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Бензема, Асенсио, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Себальос, Родриго, Рюдигер.

Следить за событиями игры между «Кадисом» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она уже доступна на нашем сайте, смотрите игру с нами!

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Реал Мадрид Кадис
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КАДИС РЕАЛ МАДРИД
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Кадис Кадис
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