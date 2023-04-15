Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич ещё не обсуждал новый контракт с «Реалом» - инсайдер

15 Апреля 2023 • 19:31 Комментировать

Будущее Луки Модрича остаётся обсуждаемой темой – действующий контракт хорватского полузащитника с «Реалом» истекает в конце сезона. 37-летний футболист хочет остаться в мадридском клубе, но при этом стороны ещё не обсуждали новый контракт. Об этом информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Модрич ждёт звонка из «Реала» и обсуждения нового контракта», - написал Романо в социальных сетях.

Лука Модрич оказался в «Реале» в конце лета 2012 года. С тех пор хорватский футболист провёл за «сливочных» 476 матчей. В них Модрич записал на свой счёт 37 голов и 77 голевых передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Вальядолид Вальядолид
1
2
1.49 4.50 6.80
Видео
Окончен
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2
0
2.23 3.15 3.65
Видео
45 мин
Бетис Бетис
Эспаньол Эспаньол
1
0
1.77 3.65 5.00
Видео
15.04.23 в 22:00
Кадис Кадис
Реал Мадрид Реал Мадрид
6.20 4.40 1.54
Видео
16.04.23 в 15:00
Жирона Жирона
Эльче Эльче
1.58 4.10 6.20
Видео
16.04.23 в 17:15
Хетафе Хетафе
Барселона Барселона
7.40 4.60 1.45
Видео
16.04.23 в 19:30
Атлетико М Атлетико М
Альмерия Альмерия
1.28 5.80 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
19:31 · Испания. Ла Лига
Модрич ещё не обсуждал новый контракт с «Реалом» - инсайдер
19:25 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» уверенно победил в дерби
17:07 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» оступился в домашнем матче с «Вальядолидом»
16:52 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш рассказал, как врач обвинил его в травме Рафиньи
16:15 · Испания. Ла Лига
Женская «Барселона» разгромила «Атлетико»
15:47 · Испания. Ла Лига
Хави: «Не думаю, что Гави будет счастлив где-либо, кроме «Барселоны»
15:43 · Испания. Ла Лига
Хави не связывает будущее Бускетса с Месси
14:45 · Испания. Ла Лига
Хави поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Ла Лиге
14:41 · Англия. Премьер-лига
Хави очарован Гвардиолой
14:41 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал возможный трансфер в команду нового правого защитника
13:51 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд будет требовать 150 миллионов евро за Беллингема
12:25 · Испания. Ла Лига
«Сельта» объявила об уходе Алвеса
11:27 · Германия. Бундеслига
Ольмо хотел бы перейти в «Барселону»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит щедрое предложение футболисту «Реала»
11:14 · Испания. Ла Лига
Гримальдо предложил себя испанскому топ-клубу
Все новости
Рекомендуем