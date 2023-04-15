Модрич ещё не обсуждал новый контракт с «Реалом» - инсайдер

Будущее Луки Модрича остаётся обсуждаемой темой – действующий контракт хорватского полузащитника с «Реалом» истекает в конце сезона. 37-летний футболист хочет остаться в мадридском клубе, но при этом стороны ещё не обсуждали новый контракт. Об этом информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Модрич ждёт звонка из «Реала» и обсуждения нового контракта», - написал Романо в социальных сетях.

Лука Модрич оказался в «Реале» в конце лета 2012 года. С тех пор хорватский футболист провёл за «сливочных» 476 матчей. В них Модрич записал на свой счёт 37 голов и 77 голевых передач на партнёров.