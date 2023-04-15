«Атлетик» уверенно победил в дерби

Претенденты на еврокубковые места, «Атлетик» и «Реал Сосьедад», играли на равных в матче 29-го тура Ла Лиги. Иньяки Уильямс начала пристреливаться уже на 16-й минуте, но первый шанс не использовал, промах. И все же на 33-й минуте он добился своего и открыл счет, пробив с правой ноги. В середине второго тайма форвард из Бильбао оформил дубль. В самой концовке в выгодном положении оказывались Александр Сорлот и Андер Барренечеа, но все же били мимо.

«Атлетик» победил со счетом 2:0 и вышел на чистое седьмое место, соперник - четвертый.