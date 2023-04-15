«Атлетик» уверенно победил в дерби

Претенденты на еврокубковые места, «Атлетик» и «Реал Сосьедад», играли на равных в матче 29-го тура Ла Лиги. Иньяки Уильямс начала пристреливаться уже на 16-й минуте, но первый шанс не использовал, промах. И все же на 33-й минуте он добился своего и открыл счет, пробив с правой ноги. В середине второго тайма форвард из Бильбао оформил дубль. В самой концовке в выгодном положении оказывались Александр Сорлот и Андер Барренечеа, но все же били мимо.
«Атлетик» победил со счетом 2:0 и вышел на чистое седьмое место, соперник - четвертый.
Протокол игры
|(1:0) Уильямс Иньяки33'
|(2:0) Уильямс Иньяки70'
Унай Симон•Капа Андер 39'62' (Вивиан Даниэль (62') • 83'Йерай Альварес• 80'Иньиго Мартинес•Юри Берчиче•Гарсия Дани• 47'Весга Микель•Уильямс Иньяки89' (Эррера Андер (89') •Сансет Ойян78' (Муньяин Икер (78') •Уильямс Нико78' (Беренгер Алекс (78') •Гурусета Горка 45'62' (Гарсия Рауль (62')
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони46' (Ариц Элустондо (46') •Субельдия Игор• 51'Ле Норман Робен• 65'Муньос Айхен•Субименди Мартин•Мерино Микель•Сильва Давид82' (Наварро Роберто (82') •Браис Мендес46' (Барренечеа Андер (46') •Кубо Такефуса61' (Сорлот Александр (61') •Оярсабаль Микель61' (Чо Мохамед-Али (61')
15 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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