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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» уверенно победил в дерби

15 Апреля 2023 • 19:25 Комментировать
Атлетик Б
2:0
Реал Сосьедад
окончен

Претенденты на еврокубковые места, «Атлетик» и «Реал Сосьедад», играли на равных в матче 29-го тура Ла Лиги. Иньяки Уильямс начала пристреливаться уже на 16-й минуте, но первый шанс не использовал, промах. И все же на 33-й минуте он добился своего и открыл счет, пробив с правой ноги. В середине второго тайма форвард из Бильбао оформил дубль. В самой концовке в выгодном положении оказывались Александр Сорлот и Андер Барренечеа, но все же били мимо.

«Атлетик» победил со счетом 2:0 и вышел на чистое седьмое место, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Атлетик Б2:0Реал Сосьедад
(1:0) Уильямс Иньяки33'  
(2:0) Уильямс Иньяки70'  
Унай СимонКапа Андер  39' 62' (Вивиан Даниэль ( 62'  83') Йерай Альварес  80'Иньиго МартинесЮри БерчичеГарсия Дани  47'Весга МикельУильямс Иньяки 89' (Эррера Андер ( 89') Сансет Ойян 78' (Муньяин Икер ( 78') Уильямс Нико 78' (Беренгер Алекс ( 78') Гурусета Горка  45' 62' (Гарсия Рауль ( 62')
Запасные: Венседор УнайСаррага ОйерАгиррезабала ЖульенПаредес АйторБаленсиага МикельИру АндерMalcom Ares
Ремиро АлехандроГоросабел Андони 46' (Ариц Элустондо ( 46') Субельдия Игор  51'Ле Норман Робен  65'Муньос АйхенСубименди МартинМерино МикельСильва Давид 82' (Наварро Роберто ( 82') Браис Мендес 46' (Барренечеа Андер ( 46') Кубо Такефуса 61' (Сорлот Александр ( 61') Оярсабаль Микель 61' (Чо Мохамед-Али ( 61')
Запасные: Фернандес КарлосРико ДиегоГевара АндерИльяраменди АсьерСубиаурре АндониСола АлексПачеко Хон
15 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Реал Сосьедад
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