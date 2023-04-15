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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» оступился в домашнем матче с «Вальядолидом»

15 Апреля 2023 • 17:07 Комментировать
Вильярреал
1:2
Вальядолид
окончен

В 29-м туре Ла Лиги «Вильярреал» пытался приблизиться вплотную к зоне Лиги чемпионов, принимая «Вальядолид». Игра получилась остроатакующей с обилием ударов. «Субмарина» давила почти весь матч, но уступила 0:2 в первом тайме. На второй минуте Селим Амалла открыл счет. В ответ забил Саму Чуквезе, но из положения вне игры. А вот гол Джавада эль-Ямика был создан по всем правилам. Чуквезе продолжил активничать впереди и на сей раз попал в штангу. «Вильярреал» отыграл один мяч после удара Этьена Капу, и тут же у соперника был удален тренер Пауло Пеццолано за оскорбление арбитра.

Гости удержали перевес (2:1) и прервали четырехматчевую серию без побед, выйдя на 13-е место. Соперник - пятый.

Протокол игры  
Вильярреал1:2Вальядолид
  2'Амалла Селим (0:1)
  34'Эль-Ямик Джавад (0:2)
(1:2) Капу Этьен74'  
Рейна ПепеФемения Кико 76' (Альбиоль Рауль ( 76') Манди АиссаТоррес Пау IIПедраса Альфонсо  30' 59' (Джексон Николас ( 59') Террац Рамон 59' (Морено Альберто ( 59') Парехо ДаниэльБаэна Алехандро 59' (Капу Этьен ( 59') Чуквезе СамуМоралес ЛуисЛо Чельсо Джовани
Запасные: Йоргенсен ФилипКуэнка ХорхеХассан ХессемМохика ХоанТригерос Мануэль
Масип Хорди  69'Луис ПерезХоакин ФернандесЭль-Ямик ДжавадФреснеда ИванПерес Кике  90'Онгла Мартин 70' (Санчес Хавьер ( 70') Мончу Рамон  56' 67' (Роке Меса ( 67'  88') Амалла Селим  41' 57' (Агуадо Альваро ( 57') Ларин Кайл 68' (Кенеди Роберт ( 68'  90') Плата Гонсало 57' (Леон Серхио ( 57')
Запасные: Роза ЛукасЭскудеро СерхиоПлано ОскарСанчес ИванАсенхо СерхиоМачис Дарвин
15 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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