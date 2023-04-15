«Вильярреал» оступился в домашнем матче с «Вальядолидом»

В 29-м туре Ла Лиги «Вильярреал» пытался приблизиться вплотную к зоне Лиги чемпионов, принимая «Вальядолид». Игра получилась остроатакующей с обилием ударов. «Субмарина» давила почти весь матч, но уступила 0:2 в первом тайме. На второй минуте Селим Амалла открыл счет. В ответ забил Саму Чуквезе, но из положения вне игры. А вот гол Джавада эль-Ямика был создан по всем правилам. Чуквезе продолжил активничать впереди и на сей раз попал в штангу. «Вильярреал» отыграл один мяч после удара Этьена Капу, и тут же у соперника был удален тренер Пауло Пеццолано за оскорбление арбитра.

Гости удержали перевес (2:1) и прервали четырехматчевую серию без побед, выйдя на 13-е место. Соперник - пятый.