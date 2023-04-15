«Вильярреал» оступился в домашнем матче с «Вальядолидом»

В 29-м туре Ла Лиги «Вильярреал» пытался приблизиться вплотную к зоне Лиги чемпионов, принимая «Вальядолид». Игра получилась остроатакующей с обилием ударов. «Субмарина» давила почти весь матч, но уступила 0:2 в первом тайме. На второй минуте Селим Амалла открыл счет. В ответ забил Саму Чуквезе, но из положения вне игры. А вот гол Джавада эль-Ямика был создан по всем правилам. Чуквезе продолжил активничать впереди и на сей раз попал в штангу. «Вильярреал» отыграл один мяч после удара Этьена Капу, и тут же у соперника был удален тренер Пауло Пеццолано за оскорбление арбитра.
Гости удержали перевес (2:1) и прервали четырехматчевую серию без побед, выйдя на 13-е место. Соперник - пятый.
Протокол игры
|2'Амалла Селим (0:1)
|34'Эль-Ямик Джавад (0:2)
|(1:2) Капу Этьен74'
Рейна Пепе•Фемения Кико76' (Альбиоль Рауль (76') •Манди Аисса•Торрес Пау II•Педраса Альфонсо 30'59' (Джексон Николас (59') •Террац Рамон59' (Морено Альберто (59') •Парехо Даниэль•Баэна Алехандро59' (Капу Этьен (59') •Чуквезе Саму•Моралес Луис•Ло Чельсо Джовани
Масип Хорди• 69'Луис Перез•Хоакин Фернандес•Эль-Ямик Джавад•Фреснеда Иван•Перес Кике• 90'Онгла Мартин70' (Санчес Хавьер (70') •Мончу Рамон 56'67' (Роке Меса (67') • 88'Амалла Селим 41'57' (Агуадо Альваро (57') •Ларин Кайл68' (Кенеди Роберт (68') • 90'Плата Гонсало57' (Леон Серхио (57')
15 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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