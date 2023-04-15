Женская «Барселона» разгромила «Атлетико»

Женская команда «Барселоны» забила четыре безответных мяча девушкам из «Атлетико» в двадцать пятом туре испанского чемпионата и уже завтра вечером может официально стать чемпионом Испании в очередной раз. После 25 туров у «Барселоны» 25 побед и 75 очков, у преследующего ее «Реала» - 59 очков.

Если женская команда «сливочных» не сможет завтра вечером переиграть «Бетис», то отрыв либо сохранится, либо уменьшится, но всего лишь на одно очко, и в таком случае «Барселона» за пять туров до конца чемпионата оформит чемпионский титул.

Также команда, напомним, вышла в полуфинал Лиги чемпионов, эти матчи состоятся в конце апреля - 22 числа первая игра против «Челси», 27 - вторая.