Хави: «Не думаю, что Гави будет счастлив где-либо, кроме «Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Гави. Напомним, ранее сообщалось, что лондонский «Челси» провёл переговоры с футболистом о возможном трансфере.

«Не думаю, что Гави будет счастлив где-либо, кроме «Барселоны». Он является фундаментальным и важнейшим футболистом для команды», – заключил Хави на пресс-конференции.

Если верить каталонским источникам, Гави в данный момент счастлив в «Барселоне» и видит своё будущее только в нынешней команде. На счету полузащитника один гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.