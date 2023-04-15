Хави не связывает будущее Бускетса с Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави в ходе пресс-конференции высказался о будущем полузащитника Серхио Бускетса.

Как известно, действующий контракт 34-летнего Бускетса рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Самое главное, что Бускетс спокоен, и он будет помогать нам до конца сезона. Я не думаю, что его решение будет основано на том, как поступит Месси.

Вспоминая себя, я знаю, как тяжело выбирать. Если Бускетс останется, он по-прежнему будет важен для команды», - сказал Хави журналистам.

«Барселона» на текущий момент уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы опережают «Реал» на 13 очков.