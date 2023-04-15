Хави поделился ожиданиями от чемпионской гонки в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не спешит праздновать чемпионский титул Ла Лиги, несмотря на преимущество в 13 очков от мадридского «Реала» за 10 туров до конца. Напомним, в последний раз «сине-гранатовые» побеждали в чемпионате Испании 4 года назад.

«Впереди нас ждёт 10 матчей. Если мы действительно хотим взять Ла Лигу, нам придётся выиграть большую часть из оставшихся поединков», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом туре у «Барселоны» была возможность увеличить отрыв от «Реала» до 15 очков, но команда Хави Эрнандеса не смогла обыграть у себя дома «Жирону».