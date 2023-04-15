Хави прокомментировал возможный трансфер в команду нового правого защитника

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями по поводу возможного трансфера в команду нового правого защитника. Напомним, «сине-ранатовых» ранее связывали с фуллбеком «Вильярреала» Хуаном Фойтом и защитником «Баварии» Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».

«Трансфер правого защитника? Я доволен выступлениями всех футболистов, которые к сегодняшнему дню успели поиграть на этой позиции. Речь идёт о Кунде, Араухо, Серхи Роберто и даже Алехандро Бальде. Мы начнём планировать следующий сезон чуть позже», – сказал Хави на пресс-конференции.