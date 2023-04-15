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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» объявила об уходе Алвеса

15 Апреля 2023 • 12:25 Комментировать

37-летний голкипер Диего Алвес расторг трудовое соглашение с «Сельтой», об этом рапортует клубная пресс-служба. Контракт между сторонами досрочно завершен по обоюдному согласию сторон.

Вратарь защищал цвета команды из Виго с февраля текущего года и не провел ни одного поединка. До перехода в «Сельту» Алвес защищал цвета «Фламенго», «Валенсии» и «Альмерии».

В настоящий момент Диего восстанавливается после повреждения.

После 28 проведенных туров чемпионата Испании «Сельта» набрала 36 баллов и располагается на десятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Диего Алвес
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