«Сельта» объявила об уходе Алвеса

37-летний голкипер Диего Алвес расторг трудовое соглашение с «Сельтой», об этом рапортует клубная пресс-служба. Контракт между сторонами досрочно завершен по обоюдному согласию сторон.

Вратарь защищал цвета команды из Виго с февраля текущего года и не провел ни одного поединка. До перехода в «Сельту» Алвес защищал цвета «Фламенго», «Валенсии» и «Альмерии».

В настоящий момент Диего восстанавливается после повреждения.

После 28 проведенных туров чемпионата Испании «Сельта» набрала 36 баллов и располагается на десятой позиции в турнирной таблице.