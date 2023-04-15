«Кадис» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу «Кадис» играет против «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Кадис - Реал Мадрид
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Протокол игры
Хиль Давид•Парра Рауль•Эрнандес Луис•Хименес Фали•Эспино Альфонсо•Бонгонда Тео•Сан Эметерио Феде•Алькарас Рубен•Собрино Рубен•Гвардиола Серхи•Рамос Кристофер
Куртуа Тибо•Васкес Лукас•Милитао Эдер•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес•Вальверде Федерико•Тчуамени Орельен•Себальос Дани•Асенсио Марко•Бензема Карим•Родриго
15 апреля. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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