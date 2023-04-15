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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гримальдо предложил себя испанскому топ-клубу

15 Апреля 2023 • 11:14 Комментировать

Фланговый защитник Алекс Гримальдо, права на которого принадлежат лиссабонской «Бенфике», хочет продолжить карьеру в испанском чемпионате. Как сообщает Todofichajes, 27-летний латераль предложил свои услуги мадридскому «Атлетико». «Матрасники» ранее также проявляли интерес к игроку, но сделка не состоялась.

Стороны проведут переговоры и если получится договориться, то сделка будет оформлена в летнее трансферное окно. Гримальдо может перейти в «Атлетико» бесплатно, поскольку его контракт с «Бенфикой» истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне Примейры Алекс провел 26 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Атлетико Мадрид Алехандро Гримальдо
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