Гримальдо предложил себя испанскому топ-клубу

Фланговый защитник Алекс Гримальдо, права на которого принадлежат лиссабонской «Бенфике», хочет продолжить карьеру в испанском чемпионате. Как сообщает Todofichajes, 27-летний латераль предложил свои услуги мадридскому «Атлетико». «Матрасники» ранее также проявляли интерес к игроку, но сделка не состоялась.

Стороны проведут переговоры и если получится договориться, то сделка будет оформлена в летнее трансферное окно. Гримальдо может перейти в «Атлетико» бесплатно, поскольку его контракт с «Бенфикой» истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне Примейры Алекс провел 26 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач.