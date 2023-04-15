«Реал» готов купить полузащитника «ПСЖ»

Полузащитник Карлос Солер, не сумевший заиграть во французском «ПСЖ», может вернуться на родину, где в его услугах заинтересован мадридский «Реал». Об интересе «королевского» клуба к игроку сообщают журналисты Todofichajes.

Солер пополнил ряды парижского гранда летом прошлого года. Его переход обошелся чемпиону Лиги 1 в 18 миллионов евро. По завершении сезона «ПСЖ» готов продать Карлоса за 25 миллионов. «Реал» уже начал готовить предложение по трансферу 26-летнего исполнителя.

На счету полузащитника три забитых мяча и две результативные передачи в 19 матчах нынешнего сезона Ла Лиги. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.