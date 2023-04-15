Бускетс склоняется к тому, чтобы остаться в «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс склоняется к тому, чтобы остаться в команде и продлить контракт ещё на один сезон. По информации от журналиста Фернандо Поло, испанец, скорее всего, останется в коллективе Хави Эрнандеса и откажется от трансфера в МЛС на правах свободного агента.

По сведениям источника, Бускетс убеждён в том, что в команду ближайшим летом вернётся Лионель Месси, который скоро должен стать свободным агентом. Этот фактор повлиял на Серхио при принятии решения.

Напомним, к Бускетсу ранее проявлял интерес «Интер» Майами. Сейчас Серхио является вторым самым высокооплачиваемым игрокам «Барселоны», но с новым контрактом его зарплата урежется в 3 раза.