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Бускетс склоняется к тому, чтобы остаться в «Барселоне»

15 Апреля 2023 • 10:38 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
1 6.10 X 3.75 2 1.60
16.04 17:15

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс склоняется к тому, чтобы остаться в команде и продлить контракт ещё на один сезон. По информации от журналиста Фернандо Поло, испанец, скорее всего, останется в коллективе Хави Эрнандеса и откажется от трансфера в МЛС на правах свободного агента.

По сведениям источника, Бускетс убеждён в том, что в команду ближайшим летом вернётся Лионель Месси, который скоро должен стать свободным агентом. Этот фактор повлиял на Серхио при принятии решения.

Напомним, к Бускетсу ранее проявлял интерес «Интер» Майами. Сейчас Серхио является вторым самым высокооплачиваемым игрокам «Барселоны», но с новым контрактом его зарплата урежется в 3 раза.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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