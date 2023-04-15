Раскрыто будущее Модрича в «Реале»

Авторитетный инсайдер Николо Скира высказался о будущем хорватского полузащитника Луки Модрича в мадридском «Реале». По сведениям журналиста, «королевский» клуб продлил трудовое соглашение с 37-летним футболистом до завершения сезона-2023/2024.

В ближайшее время на официальном сайте испанского гранда появится подтверждение сделки.

Звездный хавбек защищает цвета «Реала» с 2012 года. Напомним, что Модрич является обладателем «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне Ла Лиги хорват провел 25 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами (один – с пенальти) и тремя голевыми передачами. Его действующий контракт истекает в конце июня.