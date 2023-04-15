Лукас Перес рассказал о срыве трансфера в «Барселону»

Форвард Лукас Перес, ныне выступающий за «Депортиво», рассказал о сорвавшемся переходе в каталонскую «Барселону» несколько лет назад. Тогда «сине-гранатовые» искали нового нападающего из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

«Мне заявили, что согласно договору, я должен заплатить «Алавесу» 15 миллионов евро за досрочный разрыв контракта. Тогда мне исполнился 31 год, и «Барса» была готова отдать около восьми миллионов. Сумма в 15 миллионов не устроила клуб», - передает слова игрока ESPN.

В нынешнем сезоне Перес провел 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.