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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри близок к возвращению в состав «Барселоны»

15 Апреля 2023 • 07:33 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри возобновил тренировки. Как информирует газета Marca, последние дни хавбек занимается по индивидуальной программе. Его появление в ближайшем матче против мадридского «Атлетико» маловероятно.

Педри травмировался во время матча плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». После этого он на поле не появлялся и проходил восстановительные процедуры.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 21 поединок, отметившись шестью забитыми мячами.

Матч «Барселоны» против «Атлетико» пройдет на стадионе «Камп Ноу» 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

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Барселона Педри
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