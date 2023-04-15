Азар решил, где хочет продолжить карьеру

Бельгийский полузащитник Эден Азар не планирует покидать мадридский «Реал». Как сообщает газета Marca, хавбек настроен полностью отработать свой контракт с «королевским» клубом. Срок действия трудового договора между сторонами рассчитан до середины следующего года.

За мадридский коллектив Азар выступает с 2019 года. Его трансфер обошелся «Реалу» в 115 миллионов евро. С того момента бельгиец принял участие в 74 матчах «сливочных», в которых отметился семью забитыми мячами и 12 результативными передачами.

В начале текущего месяца Эден совершил первое голевое действие за полтора года. Бельгиец оформил результативный пас в матче с «Вальядолидом».