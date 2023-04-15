Гави не уйдёт из «Барселоны»

Талантливый полузащитник Гави в переговорах с каталонской «Барселоной» дал четко понять, что хотел бы продолжить карьеру в стане «сине-гранатовых». По сообщениям журналистов Diario Sport, игрока пока смогли зарегистрировать как представителя молодежной команды клуба.

Гави спокоен в ситуации с контрактом, поскольку его заверили, что регистрация соглашения с ним является приоритетом для «Барселоны». Клуб в ближайшем будущем собирается решить все проблемы.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гави провел 27 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.