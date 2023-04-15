Камавинга: «Винисиус творит невероятные вещи на тренировках»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался об игре своего одноклубника Винисиуса Жуниора.

По словам француза, на тренировках бразильский вингер производит на обороняющихся не менее устрашающее впечатление, чем во время матчей: «Честно говоря, Вини творит просто невероятные вещи на тренировках. Он безумно хорош в дуэлях один в один. Играя против него, ты должен до последнего оставаться на ногах, иначе он тебя перехитрит и сотрёт в пыль», – передаёт Madrid Xtra слова хавбека «сливочных».

В текущем сезоне Винисиус Жуниор отметился 21 забитым мячом и 16 голевыми передачами, отыграв 45 матчей за «Реал» во всех турнирах.