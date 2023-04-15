Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший спортивный директор «Барселоны» поделился мыслями о возможном возвращении Месси

15 Апреля 2023 • 02:04 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
1 1.70 X 4.10 2 4.60
Через 18 ч. 50 мин.

Бывший спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес прокомментировал вероятное возвращение в клуб Лионеля Месси.

Аргентинский футболист может вновь оказаться в «Барселоне» после двух лет выступления за «ПСЖ». Контракт звёздного нападающего с парижанами истекает в июне, и в каталонском клубе надеются вернуть на «Камп Ноу» кумира местной публики.

«Возвращение Месси? Я бы не стал этого исключать, – высказывается Планес, работавший в «Барселоне» с 2018 по 2021 год, а ныне являющийся главным тренером «Хетафе». – Брак Лео с «Барселоной» никогда не должен заканчиваться», – заявил в интервью Esports RAC1 специалист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Рамон Планес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛАНС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Осасуна Осасуна
2
1
1.20 5.10 34.00
Видео
15.04.23 в 15:00
Вильярреал Вильярреал
Вальядолид Вальядолид
1.49 4.50 6.80
Видео
15.04.23 в 17:15
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.23 3.15 3.65
Видео
15.04.23 в 19:30
Бетис Бетис
Эспаньол Эспаньол
1.77 3.65 5.00
Видео
15.04.23 в 22:00
Кадис Кадис
Реал Мадрид Реал Мадрид
6.20 4.40 1.54
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
02:04 · Испания. Ла Лига
Бывший спортивный директор «Барселоны» поделился мыслями о возможном возвращении Месси
00:28 · Испания. Ла Лига
«Спортинг» определился с ценником Тринкана – «Барселона» заработает 50% от перепродажи игрока
00:17 · Испания. Ла Лига
Месси очень близок к договорённости с «Барселоной» слухи
14 Апреля
23:56 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» прервал 8-матчевую серию неудач, обыграв «Осасуну»
23:47 · Италия. Серия А
«Барселона» вновь хочет избавиться от Кесси - но уже вынужденно
23:46 · Англия. Премьер-лига
Агент Гюндогана: «Я удивлён новостями о договорённости с «Барселоной»
23:36 · Англия. Премьер-лига
Скоулз выбрал клуб для Беллингема
23:08 · Испания. Ла Лига
Облак останется в «Атлетико»
22:56 · Германия. Бундеслига
Стало известно, при каком условии Беллингем перейдёт в «Реал»
22:27 · Испания. Ла Лига
Роберто Карлос: «Винисиус – образец современного футболиста»
22:08 · Испания. Ла Лига
Назван лучший игрок мадридского «Реала» в марте
22:00 · Испания. Ла Лига
«Кадис» - «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 15 апреля 2023
21:54 · Испания. Ла Лига
Тьяго Силва прокомментировал возможное назначение Анчелотти на пост тренера сборной Бразилии
21:31 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления Усмана Дембеле 1
21:26 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему «Барселона» не торопится продлевать контракт Дембеле
Все новости
Рекомендуем