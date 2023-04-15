Бывший спортивный директор «Барселоны» поделился мыслями о возможном возвращении Месси

Бывший спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес прокомментировал вероятное возвращение в клуб Лионеля Месси.

Аргентинский футболист может вновь оказаться в «Барселоне» после двух лет выступления за «ПСЖ». Контракт звёздного нападающего с парижанами истекает в июне, и в каталонском клубе надеются вернуть на «Камп Ноу» кумира местной публики.

«Возвращение Месси? Я бы не стал этого исключать, – высказывается Планес, работавший в «Барселоне» с 2018 по 2021 год, а ныне являющийся главным тренером «Хетафе». – Брак Лео с «Барселоной» никогда не должен заканчиваться», – заявил в интервью Esports RAC1 специалист.