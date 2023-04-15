«Спортинг» определился с ценником Тринкана – «Барселона» заработает 50% от перепродажи игрока

В лиссабонском «Спортинге» считают, что на Франсишку Тринкана будет спрос на трансферном рынке.

Летом прошлого года португальский клуб арендовал вингера у каталонцев, а недавно воспользовался опцией выкупа 23-летнего игрока за 7 млн евро. Как отмечает Sport, «Барселона» сможет рассчитывать на половину от прибыли, которую лиссабонцы получат от будущей перепродажи Тринкана. В «Спортинге» считают, что предстоящим летом за Тринкана будут готовы предложить порядка 25 млн евро.

Франсишку Тринкан принял участие в 44 матчах «Спортинга» в текущем сезоне, отметившись 12 голами и тремя ассистами.