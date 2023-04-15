Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси уже скоро может вновь примерить футболку «Барселоны».

Стороны активно ведут переговоры, и прямо сейчас 35-летний игрок очень близок к согласованию условий будущего сотрудничества с «Барселоной», докладывает журналист Хоан Фонтес. Аргентинец уже решил, что хочет вернуться в каталонский клуб грядущим летом, и готов на многое ради осуществления плана.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает после завершения текущего сезона. Цвета парижан форвард защищает с 2021 года – именно тогда он расстался с «Барселоной» после долгих лет выступления в клубе.