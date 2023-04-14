«Райо Вальекано» прервал 8-матчевую серию неудач, обыграв «Осасуну»

Редко побеждающие середняки - соседи по таблице Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Осасуна» встретились в 29-м туре чемпионата Испании. В более-менее равной борьбе хозяева добились победы благодаря отменной концовке первого тайма. Сначала мяч влетел в сетку Аридане Эрнандеса, а спустя две минуты Иси Паласон результативно стрельнул с лета. Дальний удар Мойсеса Гомеса на 66-й минуте вернул интригу в поединок. Пате Сисс должен был ставить точку, но головой пробил во вратаря.
В любом случае «Райо Вальекано» победил в первый раз за 9 матчей и уже выше противника в таблице, деля восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Эрнандес Аридане40'
|(2:0) Паласон Иси43'
|66'Гомес Мойсес (2:1)
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Катена Алехандро• 90'Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар•Комесанья Санти76' (Санчес Сальвадор (76') •Паласон Иси•Трехо Оскар70' (Сисс Пате (70') •Гарсия Альваро Ривера 48'76' (Pep Chavarria (76') •Камелло Серхио83' (Фалькао Радамель (83')
Айтор Фернандес•Видаль Начо58' (Гомес Мойсес (58') • 88'Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Санчес Мануэль•Монкайола Хон•Ибаньес Пабло58' (Пенья Рубен (58') •Барха Энрике84' (Круз Хуан (84') •Орос Аймар•Эззалзули Абде75' (Будимир Анте (75') •Кике Гарсия 47'
14 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".
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