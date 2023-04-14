«Райо Вальекано» прервал 8-матчевую серию неудач, обыграв «Осасуну»

Редко побеждающие середняки - соседи по таблице Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Осасуна» встретились в 29-м туре чемпионата Испании. В более-менее равной борьбе хозяева добились победы благодаря отменной концовке первого тайма. Сначала мяч влетел в сетку Аридане Эрнандеса, а спустя две минуты Иси Паласон результативно стрельнул с лета. Дальний удар Мойсеса Гомеса на 66-й минуте вернул интригу в поединок. Пате Сисс должен был ставить точку, но головой пробил во вратаря.

В любом случае «Райо Вальекано» победил в первый раз за 9 матчей и уже выше противника в таблице, деля восьмое место.