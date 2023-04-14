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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» прервал 8-матчевую серию неудач, обыграв «Осасуну»

14 Апреля 2023 • 23:56 Комментировать
Райо Вальекано
2:1
Осасуна
окончен

Редко побеждающие середняки - соседи по таблице Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Осасуна» встретились в 29-м туре чемпионата Испании. В более-менее равной борьбе хозяева добились победы благодаря отменной концовке первого тайма. Сначала мяч влетел в сетку Аридане Эрнандеса, а спустя две минуты Иси Паласон результативно стрельнул с лета. Дальний удар Мойсеса Гомеса на 66-й минуте вернул интригу в поединок. Пате Сисс должен был ставить точку, но головой пробил во вратаря.

В любом случае «Райо Вальекано» победил в первый раз за 9 матчей и уже выше противника в таблице, деля восьмое место.

Протокол игры  
Райо Вальекано2:1Осасуна
(1:0) Эрнандес Аридане40'  
(2:0) Паласон Иси43'  
  66'Гомес Мойсес (2:1)
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин АбдулКатена Алехандро  90'Гарсия Франсиско IIIВалентин ОскарКомесанья Санти 76' (Санчес Сальвадор ( 76') Паласон ИсиТрехо Оскар 70' (Сисс Пате ( 70') Гарсия Альваро Ривера  48' 76' (Pep Chavarria ( 76') Камелло Серхио 83' (Фалькао Радамель ( 83')
Запасные: Посо ХосеМартин АндресЭрнандес МариоСавельич ЭстебанРауль де ТомасЛопес УнаиЛопес ДиегоСуарес Марио
Айтор ФернандесВидаль Начо 58' (Гомес Мойсес ( 58'  88') Эрнандес АриданеГарсия Давид IIIСанчес МануэльМонкайола ХонИбаньес Пабло 58' (Пенья Рубен ( 58') Барха Энрике 84' (Круз Хуан ( 84') Орос АймарЭззалзули Абде 75' (Будимир Анте ( 75') Кике Гарсия  47'
Запасные: Морено ДиегоЭррера СерхиоУнаи ГарсияБенито ИкерМуньос Икер
14 апреля. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Осасуна Райо Вальекано
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