Облак останется в «Атлетико»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак подпишет новый контракт со своим клубом.

Слухи связывают 30-летнего словенского футболиста с переходом в стан одного из грандов Английской премьер-лиги, но вероятность такого сценария довольно невелика. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Облак планирует остаться в «Атлетико» и уже достиг устной договорённости с «матрасниками» о новом долгосрочном контракте.

Ян Облак выступает за мадридский коллектив с 2014 года. В текущем сезоне он принял участие в 36 матчах команды Диего Симеоне, пропустив 29 голов и 16 раз сохранив ворота в неприкосновенности.