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Облак останется в «Атлетико»

14 Апреля 2023 • 23:08 Комментировать
Атлетико М
...
Альмерия
1 1.20 X 6.30 2 14.00
16.04 19:30

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак подпишет новый контракт со своим клубом.

Слухи связывают 30-летнего словенского футболиста с переходом в стан одного из грандов Английской премьер-лиги, но вероятность такого сценария довольно невелика. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Облак планирует остаться в «Атлетико» и уже достиг устной договорённости с «матрасниками» о новом долгосрочном контракте.

Ян Облак выступает за мадридский коллектив с 2014 года. В текущем сезоне он принял участие в 36 матчах команды Диего Симеоне, пропустив 29 голов и 16 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
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