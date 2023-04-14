Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением об игре вингера Винисиуса Жуниора.

22-летний футболист впечатляюще выступает за «Реал» в текущем сезоне, за что регулярно получает комплименты от бывших и нынешних звёзд футбола. Не остался в стороне и Роберто Карлос: «Винисиус – образец современного футболиста, он определяет игру. Он играет фантастически, и я считаю его одним из самых решительных игроков в мире», – цитирует Madrid Xtra легендарного экс-футболиста.

В активе Винисиуса Жуниора 21 забитый мяч и 16 результативных передач в 45 поединках за «Реал» в текущем сезоне.