Кадис - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В субботу мадридский «Реал» отправится на выезд к «Кадису», представителю нижней части таблицы, который в последнее время мало кому уступает. Конечно, «королевский клуб» гораздо сильнее, но ему совсем скоро предстоит повторно играть с «Челси», да и Ла Лига потеряла для мадридцев интерес, так как «Барселону» уже вряд ли можно догнать. Добавляет интриги и тот факт, что «Кадис» - очень непростой соперник для «бланкос» и даже имеет положительную для себя статистику личных встреч с «Реалом» в новейшей истории.

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