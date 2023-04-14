Назван лучший игрок мадридского «Реала» в марте

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком «сливочных» в прошедшем марте. Об этом рапортует пресс-служба испанского гранда. Отметим, что молодой бразилец стал лучшим игроком своей команды во втором месяце кряду.

Напомним, что Винисиус был признан лучшим игроком первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси». Он состоялся позавчера на «Сантьяго Бернабеу», победу в поединке с уверенным счётом одержали хозяева – 2:0.

Всего в марте у Винисиуса был один гол и один ассист. В сезоне бразилец отличался за свой клуб 21 раз, 16 раз вингер отмечался голевой передачей.