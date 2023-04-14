Тьяго Силва прокомментировал возможное назначение Анчелотти на пост тренера сборной Бразилии

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва поделился мнением о возможном назначении в сборную Бразилии наставника Карло Анчелотти.

Итальянский специалист, ныне возглавляющий мадридский «Реал», давно считается главным кандидатом на роль сменщика Тите в бразильской национальной команде. По слухам, Анчелотти может возглавить «пентакампеонов» уже грядущим летом. Бразильский защитник Тьяго Силва одобрил такой сценарий: «Я бы очень хотел, чтобы Анчелотти стал тренером сборной Бразилии», – цитирует 38-летнего игрока Madrid Xtra.

Сам Анчелотти не устаёт повторять, что намерен отработать до конца контракт с «Реалом», рассчитанный до 2024 года.