Названы сроки восстановления Усмана Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может восстановиться от травмы через две недели. По информации Mundo Deportivo, француз может вернуться либо к игре с «Райо Вальекано» в 31 туре, либо к игре с «Бетисом» в туре 32-м.

Напомним, что Дембеле травмирован уже на протяжении двух месяцев. Однако это не мешает его клубу лидировать в Ла Лиге.

Всего в текущем сезоне у молодого игрока восемь голов во всех официальных турнирах и семь ассистов. Вполне возможно, что футболист ещё улучшит эту статистику по ходу текущего сезона.

Ранее сообщалось о том, что результативность основного форварда «Барселоны» сильно зависит от присутствия на поле Дембеле.